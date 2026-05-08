Més de 600 alumnes i uns 60 docents catalans commemoren el Dia d'Europa en una jornada

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 600 alumnes i uns 60 docents de 22 centres educatius catalans han participat aquest divendres en una jornada per commemorar el Dia d'Europa, informa la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en un comunicat.
Es tracta de centres que formen part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya, i provenen de tot el territori, com Roses, Salt (Girona), Torrefarrera (Lleida), Sabadell o Barcelona, entre d'altres.
La jornada, a la qual també ha assistit la consellera d'Educació Esther Niubó, comptava amb una programació per fomentar la reflexió sobre els valors democràtics, la ciutadania activa i el paper de la UE en la vida quotidiana, l'any en què es commemoren els 40 anys d'adhesió a la UE.