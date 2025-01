Més de 60 identificats en un operatiu al 'mercat de la misèria' de Badalona

Un centenar de policies intervenen 5.000 quilos de material

BADALONA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

Uns 100 policies dels Mossos d'Esquadra, la policia local i la Policia Nacional han identificat més de 60 persones aquest dimarts al matí al 'mercat de la misèria', situat sota el pont de la carretera C-31 entre Badalona i Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

El mercat es fa cada dimarts al matí i els venedors ambulants ofereixen roba, electrodomèstics, estructures de llit i material de poca qualitat, entre d'altres.

En el dispositiu d'aquest dimarts, al qual ha assistit Europa Press, els efectius policials han arribat al mercat ambulant cap a les 7.45 hores, moment en el qual hi havia pocs venedors que, en veure la presència policial, han abandonat el lloc.

Així i tot, a les 11.17 hores, s'ha identificat més de 60 persones i la Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional ha practicat 6 trasllats de persones per la seva irregularitat a Espanya, segons dades provisionals.

També s'han intervingut uns 5.000 quilos de material, que els efectius del Servei de Neteja de Badalona s'han emportat.

DECLARACIONS DELS MOSSOS

Per la seva banda, el cap de l'Àrea Policial Bàsica (ABP) de Badalona, Alfons Sàrrias, ha explicat en unes declaracions als mitjans que l'objectiu és "recuperar l'espai públic que ocupen les parades de venda ambulant de manera il·legal per a l'ús de la ciutadania".

"Quan ha començat el dispositiu, algunes persones que tenien la intenció de muntar la parada i exercir aquesta activitat il·legal de venda ambulant s'han desplaçat a altres punts de la ciutat", ha dit.

Sàrrias ha detallat que és un "mercat històric", conegut com el 'mercat de la misèria', i ha assegurat que la seva intenció és establir dispositius policials cada dimarts, adaptant-ne la intensitat depenent de la resposta que hi hagi.

"Entenem que cada vegada que aquest dispositiu es faci, la intensitat de les persones que hi haurà aquí exercint aquesta activitat serà inferior, per la qual cosa s'haurà de modificar el dispositiu segons la necessitat", ha relatat.

A més a més, ha destacat que no és un dispositiu estàtic, ja que el primer punt del mercat és sota el pont de la C-31, tot i que els agents fan patrullatge per les ciutats per buscar altres punts on es puguin assentar els venedors.

QUEIXES DE BRUTÍCIA

"Una de les queixes de la ciutadania d'aquest mercat és que com que el material que hi ha aquí és de poca qualitat, moltes vegades l'abandonen com si fossin escombraries a qualsevol punt de la ciutat i genera brutícia", ha afirmat Sàrrias.

Ha negat que la "majoria" del material que es ven al 'mercat de la misèria' sigui robat o falsificat.