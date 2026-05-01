Més de 502.000 vehicles surten de Barcelona fins a migdia en l'operació sortida de l'1 de maig

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 502.000 vehicles han sortit aquest dijous des de les 12 hores i fins a les 12 hores d'aquest divendres de Barcelona i la seva àrea metropolitana, en el segon dia de l'operació sortida pel pont de l'1 de maig.
Representa el 87% dels 580.000 vehicles que es preveu que surtin de Barcelona i la seva àrea fins a aquest divendres a les 15 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per a aquesta operació sortida i l'operació retorno del diumenge, Mossos d'Esquadra desplegarà un total d'1.365 efectius i farà 1.029 controls d'alcohol i drogues, velocitat i d'un altre tipus, i habilitarà més de 100 quilòmetres de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del tràfic.