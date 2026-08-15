Més de 500 trucades pel terratrèmol a totes les províncies andaluses excepte Cadis i Huelva

Francisco J. Olmo - Europa Press
GRANADA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències 112 Andalusia ha gestionat més de mig miler de trucades relacionades amb el terratrèmol de magnitud 5, amb epicentre a la localitat granadina d'Alhendín, que s'ha sentit àmpliament entre la població durant la matinada d'aquest dissabte, especialment a la ciutat de Granada i la seva àrea metropolitana.
Segons ha informat el 112 en un missatge publicat a les seves xarxes socials i consultat per Europa Press, s'han rebut avisos des de totes les províncies andaluses, excepte Huelva i Cadis.
Davant de la situació, Emergències 112 Andalusia ha recomanat evitar entrar o sortir dels edificis de forma innecessària.
A la via pública, aconsella allunyar-se de façanes, cornises, balcons, murs i qualsevol altre element que pugui desprendre's i causar danys.
El terratrèmol s'ha produït exactament a les 01.04 d'hores de la matinada, amb una profunditat primer de dos i després de deu quilòmetres i amb una latitud de 37.1147 graus i -3.6618 graus de longitud.
Aquest sisme s'ha produït 7 hores després d'un primer terratrèmol de magnitud 3,7 i intensitat IV amb epicentre a la localitat de la Zubia.