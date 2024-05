Més de 500 persones protesten a Barcelona després dels últims bombardejos d'Israel a Rafah (Gaza)

Natàlia Abu-Sharar critica que les accions dels governs "no són eficaces"



BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Més de 500 persones s'han concentrat la tarda d'aquest dilluns davant de les oficines del Parlament Europeu a Barcelona a favor de Palestina i en contra dels últims bombardejos per part d'Israel a Rafah --a la Franja de Gaza--, que han matat almenys 45 palestins.

La concentració, convocada a les 19.00 hores per Comunitat Palestina Catalunya, ha tallat el trànsit a la cruïlla entre passeig de Gràcia i el carrer Provença sobre les 19.15.

Els assistents han corejat càntics com 'Israel assassina, Europa patrocina', 'Israel, assassí del poble palestí' i 'Estat sionista, Estat terrorista', i han onejat banderes palestines, alguna estelada i mocadors palestins.

També han desplegat una gran bandera de Palestina i s'han produït esbroncs davant de les oficines del Parlament Europeu.

LES ACCIONS "NO SÓN EFICACES"

La presidenta de Comunitat Palestina Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, en una atenció als mitjans abans de la concentració, ha criticat que les accions que han pres els governs fins ara davant dels atacs contra Palestina no són eficaces, i ha reclamat parar el comerç d'armes amb Israel.

Abu-Sharar ha agraït que el Govern d'Espanya reconegui oficialment aquest dimarts a l'Estat palestí, però ha dit que aquest pas és "simbòlic" i que s'ha de trencar relacions i parar el comerç d'armes amb Israel.

"Israel està intensificant els seus atacs amb total impunitat, i estem veient que els nostres governs no estan fent gens", ha assegurat.

Ha recordat que a Rafah hi ha més d'1,5 milions de persones refugiades i, malgrat que l'executiu d'Israel va dir que la ciutat era una zona segura, actualment "no hi ha cap zona segura a Palestina".