Més de 500 persones participen a la marxa per la pau de Fundesplai al Baix Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
Més de 500 persones i 17 entitats han participat aquest diumenge en la marxa per la pau al Baix Llobregat (Barcelona), segons ha informat l'entitat convocant, Fundesplai, en un comunicat.
La iniciativa ha estat una crida per mobilitzar a la ciutadania contra el creixement del "clima bèl·lic" i la difusió de discursos d'odi, per la qual cosa s'han organitzat caminades populars des de L'Hospitalet, El Prat de Llobregat, Martorell i Pallejà (Barcelona), que han confluït a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), on s'ha fet l'acte de clausura.
Els joves Basit Sawari, de l'organització Ponts per la Pau, i Alba Cepero, de l'esplai Tricicle, han llegit un manifest en el qual han demanat una societat on tots els drets humans estiguin garantits i han reivindicat un "planeta sense contaminació, sostenible i saludable on tots tinguin les mateixes oportunitats".
Les persones que han participat en la marxa han portat roba blanca com a senyal de pau i han pogut triar diferents recorreguts segons el punt de sortida, amb punts d'avituallamiento i descans en el recorregut.
Entre tots els recorreguts han portat 30 banderoles com a símbol dels conflictes oberts al món actualment.