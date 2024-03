Més de 50 quilòmetres de cues acumulats a diversos trams de l'AP-7

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 presenta aquest Dijous Sant fins a 54,5 quilòmetres de cues acumulats a diversos trams de les províncies de Barcelona i Tarragona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Cap a les 12 hores, a Barcelona hi ha: en direcció sud, 22 quilòmetres de retencions entre Gelida i Sant Cugat del Vallès i 4 de Vallgorguina a Sant Celoni, mentre que en direcció nord hi ha 10 quilòmetres de cues de Montornès del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda, 8 a l'altura de Subirats i 4,5 de la Granada del Penedès a Vilafranca del Penedès.

D'altra banda, a Tarragona hi ha 6 quilòmetres de cues entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal en direcció sud, mentre que a l'AP-2 n'hi ha 6 en direcció est de Montblanc a l'Espluga de Francolí.

Durant l'operació sortida iniciada aquest dijous per les vacances de Setmana Santa, el SCT ha habilitat per primera vegada dos carrils addicionals a l'AP-7, com va anunciar dimecres el seu director, Ramon Lamiel, en una roda de premsa.

Trànsit preveu aquesta Setmana Santa la sortida de 575.000 vehicles des de les 7 hores d'aquest dijous fins a les 15 hores de divendres, i pronostiquen que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 590.000 vehicles des de les 12 hores de diumenge fins a les 00 hores de dilluns.