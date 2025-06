Més de 50 morts per l'ensorrament d'una mina d'or del Sudan

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -

Més de 50 persones han mort per l'ensorrament d'una mina del desert de Howaid, entre les ciutats d'Atbara i Haya, al nord-est del Sudan.

L'accident va passar aquest dissabte al matí, quan una gran quantitat de sorra i roques va caure sobre els miners que buscaven or en una zona de mineria tradicional on predomina l'activitat sense cap llicència de les autoritats, informa el diari 'Sudan Ajbar'.

Ja s'han recuperat desenes de cossos d'entre les restes de l'ensorrament amb mitjans molt limitats, sense maquinària pesada ni personal especialitzat, la qual cosa alenteix les operacions de rescat.

Howaid està a l'estat de Riu Nil, encara que es troba prop de l'estat de Mar Roig, la qual cosa complica la supervisió per part de les autoritats a causa de la superposició de jurisdiccions i la falta de coordinació.

Fa només dos mesos diverses persones van resultar ferides greument per un altre ensorrament similar a la mateixa zona sense que s'hagin pres mesures de prevenció per protegir els milers de miners que hi treballen.