Més de 460 persones participen en la Vertical Montserrat solidària de Sant Joan de Déu

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 460 persones han participat aquest dissabte en la vuitena edició de la Vertical Montserrat, una xifra rècord en la història d'aquesta cursa solidària que consisteix a pujar els 2.180 graons que separen els dos funiculars de Montserrat (Barcelona), i que organitzen l'Obra Social de Sant Joan de Déu i Bombers de la Generalitat, han informat en un comunicat.
L'edició d'aquest any també ha batut rècords en la categoria solidària 'Som Un Equip', amb 76 equips que han aconseguit recaptar almenys 500 euros abans de competir per recolzar projectes de Sant Joan de Déu dirigits a infància en risc d'exclusió.
En la categoria Open, Josep Andreu Tallada ha guanyat la prova masculina amb un temps d'11 minuts i 24 segons rebaixant el rècord històric de la carrera, mentre que Rosa Maria Nieto s'ha imposat en la categoria femenina amb un temps de 15 minuts i 8 segons.
La prova ha comptat per primera vegada amb equips formats per bombers dins de la categoria solidària i també han participat grups impulsats per la iniciativa Off Diabetis i joves migrants atesos per Sant Joan de Déu Serveis Socials dins d'un programa d'inclusió sociolaboral.
L'exfutbolista Bojan Krkic ha estat l'ambaixador d'una cursa en la qual també ha participat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que destina els fons recaptats a projectes d'investigació sobre malalties infantils i programes socials vinculats a la infància vulnerable.