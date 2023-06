Més de 41.000 estudiants comencen aquest dimecres la selectivitat a Catalunya

Podran triar l'idioma de l'enunciat

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Un total de 41.671 estudiants han començat aquest dimecres les proves d'accés a la universitat (PAU) a Catalunya que tindran lloc fins divendres, unes xifres que suposen 1.108 més que el 2022, quan van ser 40.563 alumnes.

Les proves es fan durant tres dies, igual que l'any passat i a diferència del 2021 i el 2020, que havien estat de quatre dies a causa de la pandèmia de coronavirus.

La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Laura Roman, va destacar que el nombre d'estudiants matriculats enguany torna a superar el de l'anterior, "establint un nou rècord" després de superar una edició més la barrera dels 40.000 inscrits.

A més a més, ha enviat un missatge de tranquil·litat als joves que s'hi presenten perquè "es trobaran amb unes proves que seran semblants a les últimes edicions", ha insistit que no són una segona avaluació del batxillerat, i ha defensat que el 97% dels estudiants aproven.

Entre els alumnes que s'hi han apuntat, 31.769 són de Barcelona, 3.606 de Girona, 2.407 de Lleida i 3.889 de Tarragona, i fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats han apuntat que cada any les xifres van "en augment" perquè s'aposta pel sistema universitari català.

Quant a l'origen acadèmic dels alumnes, 32.698 venen de segon de batxillerat --32.174 el 2022--, 4.191 d'FP de grau superior --3.775 el 2022--, i 4.782 són de matrícula lliure --4.614 l'any passat--.

DUES FASES

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria, i consta de cinc exàmens --Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història i una matèria comuna d'opció de batxillerat--, i la fase específica, en la qual els estudiants es poden examinar de fins a tres matèries.

La selectivitat comença aquest dimecres la fase general amb la prova de Llengua castellana i literatura, dia en què també es farà la de Llengua estrangera; dijous serà el torn d'Història, i divendres el de Llengua catalana i literatura.

La durada dels exàmens serà d'una hora i mitja per a totes les matèries, i s'allargarà fins a les 2 hores en els tribunals per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, i hi haurà 211 tribunals en una trentena de poblacions que acolliran les proves.

LLENGUA

Enguany, igual que l'anterior, es preguntarà per escrit als estudiants de les PAU en quina llengua volen rebre els enunciats de les proves i podran triar entre català, castellà i aranès --en aquest últim cas només per a història--.

Així consta en el document d'instruccions consultat per Europa Press, en el qual ordena als estudiants "triar la llengua de l'enunciat per a cada examen", en un full autocopiat que s'emplenarà el primer dia de la prova i que servirà per a tots els exàmens dels tres dies.

Fonts del departament han explicat que l'any passat el 97% dels estudiants que es van presentar les PAU van triar els enunciats en català.