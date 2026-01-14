Més de 35.000 persones visiten l'exposició '70 anys fent Vall d'Hebron amb tu' al Palau Robert

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exposició '70 anys fent Vall d'Hebron amb tu', que ha acollit el Palau Robert de Barcelona entre el 3 d'octubre i l'11 de gener, ha rebut més de 35.000 visitants, informa l'Hospital Universitari Vall d'Hebron en un comunicat aquest dimecres.
S'ha tractat d'un viatge interactiu per "mostrar el passat, el present i el futur del centre", i els visitants han pogut experimentar què viuen els professionals i els pacients a través de cinc experiències que corresponen al cicle de la vida, des d'abans del naixement fins a la vellesa.
El director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció i Participació Ciutadana del Vall d'Hebron, Fran Garcia, ha explicat que pels 70 anys han volgut posar en valor el centre: "Hem volgut compartir amb la societat qui som, què fem i com cuidem les persones al llarg de totes les etapes de la vida".