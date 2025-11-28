Més de 3.000 estudiants assisteixen al saló del 'gaming' Saga 2025 a L'Hospitalet (Barcelona)

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Més de 3.000 estudiants de Catalunya i el sud de França han assistit aquest divendres al saló del 'gaming' Saga 2025, en el primer dia d'aquesta edició, que compta amb uns 70 expositors i se celebra a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
En un comunicat, Plataforma per la Llengua, organitzadora de l'esdeveniment amb el suport de la Generalitat, explica que en la jornada d'aquest divendres el "protagonisme" l'han tingut les activitats formatives, com el torneig interuniversitari d'esports electrònics All Stars UB Alma Mater, que organitza la Universitat de Barcelona.
El saló, que aquest any creix fins als 8.000 metres de recinte, ofereix varietat d'expositors entre empreses, comunitats de jugadors, centres formatius, professionals i institucions, una LAN Party amb una 'zona fighting', i diferents punts de joc i espais dedicats als jocs de realitat virtual.
Com a novetat, en l'espai de SAGA TV, l'streamer LópezNorman44 ha començat a fer un programa en directe que s'allargarà durant tota la fira, fins diumenge, i que "permetrà descobrir les últimes novetats" de les empreses desenvolupadores presents en el saló.
Els alumnes han pogut realitzar un taller per treballar les 'soft skills' dels videojocs, a càrrec de Good Game Generation, i un altre de revisió de portfolis a càrrec de Gerard Martínez; a més, la jornada ha volgut apropar-los a la professió amb presentacions de diferents opcions formatives en l'àmbit dels videojocs.