Més de 300 persones es concentren a Mequinensa (Saragossa) en defensa de l'aragonès i el català d'Aragó

MEQUINENSA (SARAGOSSA), 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dissabte a Mequinensa (Saragossa) per defensar l'aragonès i el català d'Aragó en un acte en el qual han participat veïns i càrrecs electes de més de 40 municipis de totes tres províncies. També hi han estat representades més de 20 entitats socials i culturals.

La Diputació de Saragossa s'ha sumat a aquesta reivindicació amb la presència de la vicepresidenta de la institució provincial, Teresa Ladrero, que ha exigit que es mantingui el reconeixement legal de l'aragonès i el català com a llengües pròpies de la comunitat autònoma, tal com va aprovar la institució provincial en l'últim ple, ja que les parla un set per cent de la població de la comunitat autònoma.

"Aquest reconeixement legal és el reflex d'un fet natural i consubstancial a la nostra terra, ja que Aragó és un territori que té la sort de comptar amb una gran riquesa lingüística en la qual el castellà és la llengua que parlem tots, però on també es parla català i aragonès en les seves diferents varietats. Negar aquesta realitat és negar l'evidència, i qui nega l'evidència només busca l'enfrontament i el conflicte", ha destacat Ladrero, que ha estat acompanyada dels diputats provincials Abraham Martínez, Alfredo Zaldívar i José Manuel Latorre.

En aquest sentit, la vicepresidenta de la Diputació de Saragossa ha recordat que el president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que l'Executiu autonòmic, conformat per PP i Vox, "vol canviar la llei per suprimir la consideració de l'aragonès i del català com a llengües pròpies d'Aragó", cosa que Ladrero ha qualificat com "una provocació i un afany de revenja".

"Igual que han fet amb la derogació de la llei de memòria històrica, Azcón i els seus socis de la ultradreta continuen desplegant l'agenda més reaccionària i tornen a utilitzar políticament les llengües d'Aragó, creant un problema on no n'hi ha i humiliant aquests milers i milers d'aragonesos que parlen català i aragonès en el seu dia a dia amb tota naturalitat", ha criticat.

En aquesta línia, Ladrero ha afirmat: "Les llengües, totes les llengües, són un instrument de comunicació que serveix per construir ponts, per enriquir-nos socialment i culturalment i per fer-nos més diversos", per això, els que les volen utilitzar per generar confrontació "ens tindran al davant com ens hi van tenir fa 11 anys".

"Podran canviar la llei, però ni tan sols les lleis poden canviar el que està totalment implantat i normalitzat en la societat aragonesa", ha comentat.

ACTE A MEQUINENSA

La concentració s'ha celebrat a la plaça de l'Ajuntament de Mequinensa i hi han participat més de 300 persones, entre veïns i veïnes de Mequinensa i d'altres localitats, però també alcaldes i regidors de més de 40 municipis de les tres províncies aragoneses; diputats autonòmics i provincials; càrrecs polítics de diferents partits; i representants de més de 20 entitats socials i culturals.

L'encarregat de donar la benvinguda a tots els assistents ha estat l'alcalde de Mequinensa, Antonio Sanjuán, que ha recordat que l'acte s'ha celebrat en la setmana del Dia Internacional de la Llengua Materna i que, a més, ha servit per celebrar el 40è aniversari de la Declaració de Mequinensa.

"Aquest document del qual tan orgullosos estem va assentar les bases del reconeixement, la dignificació i l'ensenyament a les escoles del català d'Aragó", ha subratllat Sanjuán.

Ha postil·lat que els 17 municipis que el van rubricar l'1 de febrer del 1984 van reivindicar que a Aragó es parlen diferents llengües i que "el català que es parla a la nostra terra pertany al patrimoni cultural del territori, per això, en el context actual d'amenaça a les nostres llengües, hem volgut que en la commemoració d'aquest 40è aniversari hi hagi també una concentració en defensa de les llengües pròpies d'Aragó".

En aquest sentit, Sanjuán ha manifestat la seva preocupació per la intenció del Govern autonòmic de reformar la llei d'ús, protecció i promoció de llengües i modalitats lingüístiques d'Aragó, la qual cosa implicaria que "no les puguem continuar difonent i dignificant".

MANIFEST I ACTE REIVINDICATIU

Durant la concentració, la vicepresidenta de la Diputació de Saragossa i alcaldessa d'Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha llegit un manifest en castellà; la regidora de Mequinensa, Raquel Caballé, ho ha fet en català; i el diputat provincial i regidor de l'Almunia de Donya Godina José Manuel Latorre, en aragonès.

Abans de la concentració hi ha hagut una trobada d'entitats culturals i després s'ha celebrat un acte reivindicatiu a la Sala Goya, centrat en la commemoració del 40è aniversari de la Declaració de Mequinensa.

Ha inclòs intervencions de diferents signants del document, lectures de textos en català, de la mà del grup de teatre Garbinada, de l'associació La Dona i l'actuació de Júlia Cruz i Carla Azanuy.