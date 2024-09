Més de 300 catalans opositen per una de les 2.721 places ofertades per la Guàrdia Civil

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26.332 persones de tota Espanya, 317 d'elles catalanes, opositen aquest cap de setmana en una de les 2.721 places per a l'escala de caporals i guàrdies de la Guàrdia Civil ofertades aquest any.

Segons informa aquest dissabte el Ministeri de l'Interior en un comunicat, els aspirants catalans es desplacen aquest cap de setmana a Saragossa per fer l'examen, i 171 són de Barcelona, 53 de Girona, 42 de Lleida i 51 de Tarragona.

Del total d'opositors, 8.319 són dones, un 31,6%, i quant al nivell de formació, un total de 5.279 compten amb titulació universitària, màster o doctorat.

Per edat, la meitat dels aspirants se situa entre els 20 i els 30 anys, amb l'edat mitjana d'aspirants en 28 anys.

QUATRE PROVES PER SER GUÀRDIA CIVIL

La prova d'aquest cap de setmana consisteix en la realització d'una sèrie de qüestionaris sobre coneixements teòrics generals, idiomes, ortografia, psicotècnics i gramàtica.

Els opositors que obtinguin prou puntuació seran convocats per a les proves físiques: un circuit de coordinació i agilitat, una prova de resistència --cursa de dos quilòmetres de distància--, una prova de força que consisteix a fer un nombre determinat de flexions segons el sexe i una prova de natació de 50 metres.

Els que superin aquestes últimes proves seran sotmesos a una entrevista personal per avaluar la idoneïtat psíquica per al lloc de treball al qual opten i finalment un reconeixement mèdic per valorar el seu estat de salut i aptitud física.

Els aspirants que culminin el concurs oposició s'incorporaran a l'Acadèmia de Guàrdies de Baeza (Jaén) i al Col·legi de Guàrdies Joves 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), on rebran la seva formació professional durant un curs acadèmic.