Més de 30 parcs se sumen a la campanya dels Bombers de la Generalitat de suport al Banc de Sang

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Més de 30 parcs s'han sumat a la 12a edició de 'Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang', la campanya dels Bombers de la Generalitat de suport al Banc de Sang, que comença aquest dimarts amb l'objectiu de superar les 2.000 donacions, segons han informat aquest dimarts en un comunicat.
La iniciativa compta aquest any amb la col·laboració dels Pompièrs d'Aran i amb la incorporació de nous parcs de Tarragona i Terres de l'Ebre: el Vendrell, l'Ametlla de Mar, Ascó, Ulldecona i Móra la Nova, que se sumen a d'altres que ja són habituals.
A més de sang, es captaran donants de medul·la òssia per al registre REDMO, amb una crida especial als joves d'entre 18 i 40 anys, i les persones interessades poden reservar hora a la web del Banc de Sang.