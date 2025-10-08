Més de 30 festivals internacionals programen creadors catalans amb les subvencions de l'IRL

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La línia de subvencions de l'Institut Ramon Llull (IRL) ha aconseguit que més de 30 festivals, biennals i institucions de referència internacional programin aquest any creadors catalans, informa aquest dimecres en un comunicat l'institut.
Aquests ajuts, que van començar el 2024, han "duplicat" el número de sol·licituds rebudes, i han arribat a 36; i entre els beneficiaris de l'ajut hi ha Ars Electronica (Linz, Àustria), Athens Digital Arts Festival-ADAF (Atenes, Grècia), Les Rencontres de la Photographie (Arle, França) i la Biennal d'Istanbul (Turquia), entre d'altres.
En aquesta convocatòria, les artistes més programades han estat Claudia Pagès Rabal, que al llarg del 2025 participa en cinc grans cites arreu el món, i Mónica Rikic, amb tres participacions en festivals internacionals.