Més de 2.300 persones inauguren la quarta edició del Totesport360, que finalitza el 5 de gener

Més de 2.300 persones han assistit a la inauguració de la quarta edició de l'esdeveniment esportiu lúdic Totesport360, que se celebra en l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Inefc) fins dilluns que ve, informa el Departament d'Esports de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
El conseller Berni Álvarez ha inaugurat el certamen, acompanyat pel secretari general d'Esports, Abel García; el director de l'Inefc, Eduard Inglés; el director de Totesport360, Ignasi Velasco; i la presidenta de l'Associació de Joves Dirigents Catalans (Jo-DiC), Nora Hendrikse.
En aquesta edició, petits i grans podran aprendre i practicar una trentena de disciplines esportives, així com conèixer la cinquantena d'esportistes d'elit que passaran pel saló.
Álvarez ha assenyalat la importància d'esdeveniments com el Totesport360 perquè "nens i joves coneguin, aprenguin i gaudeixin de l'esport".
La comitiva també ha estat formada per les padrines i padrins d'aquest any: la nedadora de natació artística Paula Ramírez (bronze a París 2024); la pilot de trial Berta Abellán (campiona del món de trial femení 2025 en la categoria TrialGP Women); l'integrant de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes Òscar Onrubia; i el gimnasta en modalitat de trampolí David Vega, medallista en Campionats del Món i Europeus.
ENTRADES GRATUÏTES
Les entrades per assistir al certamen són gratuïtes i es poden descarregar a través de la pàgina web totesport360.cat en format d'invitació escollint la data en què es vol assistir a l'espai lúdic.
Els dies 3 i 4 de gener, el certamen obrirà de 10 a 20 hores, mentre que el dia 5 ho farà en horari de matí, de 10 a 14 hores.