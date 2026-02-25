Més de 200 quilòmetres de carreteres de Tarragona i l'AP-7 a Girona en avís per boira molt densa

TARRAGONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Un total d'onze carreteres de les províncies de Tarragona i l'AP-7 a Girona compten amb més de 200 quilòmetres en avís per boira molt densa en tots dos sentits aquest dimecres al matí.
En concret, les afectacions incideixen en vies que passen per la capital tarragonina: l'N-240 fins a Tarrès, amb 48,4 quilòmetres; l'N-340 fins a Arboç, amb 37 quilòmetres; l'A-27 fins a Montblanc, amb 29,5 quilòmetres; l'A-7 fins a Vila-seca, amb 20,3 quilòmetres; la T-11 fins a Riudoms, amb 18,5 quilòmetres; l'N-340 fins a Vilaseca, amb 6,7 quilòmetres i la N-340a a Tarragona, amb 1,5 quilòmetres, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A més, l'AP-7 entre el Vendrell i Altafulla té 12 quilòmetres i la N-420a a Reus (Tarragona) té altres 1,75 quilòmetres, a més dels 40 quilòmetres de l'AP-7 entre Sant Julià de Ramis i Fogars de la Selva (Girona).