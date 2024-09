Més de 200 persones protesten davant la seu de Junts per la seva negativa a regular lloguers de temporada

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Més de 200 s'han congregat aquest dimecres a la tarda davant la seu de Junts a Barcelona convocats pel Sindicat de Llogateres, pel vot en contra del partit independentista a tramitar la regulació dels lloguers de temporada al Congrés dels Diputats aquest dimarts.

Els manifestants han cridat consignes com "Alerta Convergència se'ns acaba la paciència", "Ni un euro més, tombem els lloguers", o "Míriam Nogueras desnona inquilines", en referència aquest últim lema a la portaveu de Junts en el Congrés.

Els assistents s'han reunit en un extrem del passatge Bofill, on se situa la seu de Junts, i han recorregut en manifestació els carrers adjacents fins a l'altre costat del passatge, que estava acordonat per un dispositiu dels Mossos d'Esquadra.

Els congregats han llançat alguns ous i han intentat sense èxit retirar les tanques que havia posat la policia per evitar majors incidents.

PORTAVEU DEL SINDICAT

Davant dels manifestants, el portaveu del Sindicat Llogateres, Enric Aragonès, ha retret a Junts haver votat juntament amb PP i Vox i posar-se "al costat de la patronal immobiliària".

El portaveu ha expressat que el moviment d'inquilins "té memòria", i ha recordat que Junts també va tombar al Parlament la regulació de lloguers que havia promogut l'anterior Govern d'ERC.

"Que no diguin que ataquem al propietari; ataquem als especuladors i als rendistes", ha subratllat Aragonès, i ha afegit que a Catalunya existeixen molts propietaris que, en les seves paraules, no fan negoci amb l'habitatge i que tenen fills que igualment no poden pagar un lloguer.

Ha defensat que l'habitatge és per viure i no per fer negoci, i ha acusat a Junts d'impossibilitar que el Congrés pugui debatre una proposta redactada pel mateix Sindicat de Llogateres.

Així mateix, ha reivindicat que el moviment d'inquilins té més de 4.000 afiliats que "amb la seva força doblegarà un cop més a Junts, PP i Vox, i tota la patronal immobiliària".