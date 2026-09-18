Més de 200 obres participen en l'IX Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat del Port de Tarragona

Les obres guanyadores es poden visitar en el Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona
TARRAGONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat, organitzat per la Fundació Privada Mútua Catalana i el Port de Tarragona, ha batut rècord de participació en la seva novena edició en rebre més de 200 obres d'artistes procedents d'una vintena de províncies.
El Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona ha inaugurat aquest divendres l'exposició que reuneix les peces guardonades i una selecció de la resta de treballs presentats, la qual es podrà visitar fins al 18 d'octubre, informa el Port de Tarragona en un comunicat aquest divendres.
El quadre 'Xiringuito Marcel', de Pep Alzines, ha guanyat el primer premi en la categoria de Pintura, dotat amb 5.000 euros; mentre que en la categoria local el guardó ha estat para 'Vibració col·lectiva', de Juan Andrés Varea, dotat amb 1.200 euros.
Per la seva banda, en la categoria de Dibuix & Gravat la vencedora ha estat Maria Begoña Montejo amb l'obra 'Arrels, llassos invisibles', guardonada amb 1.000 euros.
El certamen compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Generalitat de Catalunya.
DESCOBRIR NOUS TALENTS
El president de la Fundació Privada Mútua Catalana, Pere Jornet, ha destacat que el certamen és "un referent artístic en tot el país" i que el seu objectiu és descobrir nous talents i difondre expressions artístiques de màxima qualitat.
La coordinadora de Port-Ciutat del Port de Tarragona, Teresa Jacas, ha posat en valor el compromís amb el foment de la cultura i l'art, i ha subratllat que els seus espais expositius s'han convertit en el "principal aparador artístic de tot el territori".
Finalment, el pintor i coordinador del concurs, Pere Salas, ha ressaltat la "gran qualitat" dels treballs presentats i la dificultat del jurat per seleccionar les obres premiades i les que formen part de la mostra.