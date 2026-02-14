Més de 200 municipis catalans activen els seus plans municipals davant de l'episodi de vent

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 639 trucades fins a les 14 hores d'aquest dissabte
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha afirmat que més de 200 municipis catalans han activat la seva planificació municipal per valorar les afectacions de l'episodi de fort vent aquest dissabte.
En declaracions als mitjans, juntament amb el cap de l'Àrea de Predicció Meteorològica de Catalunya, Santi Segalà, Solé ha recordat la recomanació d'evitar desplaçaments i activitats en l'exterior enfront de ratxes de vent que han superat els 140 quilòmetres per hora en punts del sud de Catalunya i els pirineos.
També ha confirmat que no hi ha "cap incidència que hagi afectat a persones de manera greu" i ha afegit que no s'han registrat noves incidències respecte al subministrament d'energia, encara que hi ha 900 abonats sense subministrament a la zona d'Amposta (Tarragona) i hi ha una altra incidència registrada a Ulldecona (Tarragona), per la qual cosa es treballa en la seva resolució.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 639 trucades fins a les 14 hores d'aquest dissabte, majoritàriament en comarques de Tarragona i Bombers de la Generalitat ha atès 564 avisos.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA
Per la seva banda, Segalà ha advertit que durant la tarda d'aquest dissabte encara es produiran ratxes de vent forts i "encara que baixin algunes d'aquestes ratxes màximes encara hi haurà vent sostingut" en zones de les Terres de l'Ebre (Tarragona).
A més, també ha alertat d'onades que poden superar els 4 metres en zones de la costa de Tarragona i nevades al Pirineu que poden acumular grans quantitats de neu.
Finalment, ha dit que "demà encara es registraran ratxes fortes a la zona dels dos extrems del país, però a poc a poc aquest temporal de vent anirà remetent".