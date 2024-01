Més de 200 estudiants internacionals cursen a la UPF el títol sobre llengua i cultura catalanes

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Més de 200 estudiants internacionals han cursat el primer títol universitari sobre llengua i cultura catalanes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, amb el nom 'UPF Diploma in Catalan Language and Cultural Studies' (CATStudies), ha informat la universitat en un comunicat aquest dimarts.

Aquest títol té per objectiu "reconèixer i incentivar, amb crèdits ECTS, l'esforç dels estudiants internacionals o no catalanoparlants de grau i postgrau per aprendre" el català, i durant aquest gener ja s'estan fent cursos i activitats formatives sobre llengua i cultura catalanes que formen part del programa del títol.

Qualsevol estudiant de fora del domini lingüístic català que estigui fent una estada o cursant un grau, màster o doctorat de la UPF pot optar a aquest títol propi, i el diploma es podrà sol·licitar una vegada se superin un mínim de 7 crèdits ETCS.