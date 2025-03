Més de 200 agents participen en un simulacre d'accident de tren al túnel del Pertús

Carlos Prieto ha recordat la importància que té "estar preparats davant qualsevol catàstrofe"

GIRONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central a Catalunya, en col·laboració amb la Prefectura dels Pirineus Orientals, ha fet aquest dimarts a la matinada el simulacre d'un accident de tren amb passatgers de la línia Figueres-Perpinyà (LFP) al túnel del Pertús (Girona), al costat espanyol, amb ferits i morts, en el qual han participat més de 200 agents d'emergències, segons ha informat la Delegació del Govern central en un comunicat.

En el simulacre, que s'organitza anualment de manera rotativa entre les dues administracions, hi han participat 65 figurants que han fet el paper de víctimes de l'accident i familiars i un total de 220 agents policials.

Per la part espanyola hi han participat efectius de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la policia local de la Jonquera (Girona), voluntaris de Protecció Civil de la Jonquera i la Creu Roja.

Per la part francesa hi ha participat el servei interministerial de defensa i de protecció civil, la gendarmeria, els sanitaris del SAMU i els Pompiers.

El simulacre ha començat aquest dilluns a les 23.59 hores quan s'ha simulat el descarrilament d'un tren amb 50 passatgers i el maquinista ha alertat de l'incident, activant el Pla de Socors Binacional (PSB) i el Pla de Protecció Civil de la Generalitat.

El simulacre ha durat fins aquest dimarts a les 03.30 hores i s'ha triat aquest horari en el qual no circulen trens perquè per dur-lo a terme ha calgut tallar la via, i s'han recreat dues escenes en paral·lel per maximitzar el temps.

La primera ha consistit en l'evacuació i trasllat dels ferits en funció de la seva gravetat, la recuperació dels morts, i l'atenció als familiars en una sala polivalent habilitada al poliesportiu de la Jonquera, mentre que la segona ha consistit en la investigació policial i l'actuació forense amb la recollida de mostres 'ante mortem' i 'post mortem' i la funerària judicial.

INTRODUCCIÓ DE DRONS

Una de les novetats que s'han introduït en aquesta edició ha estat la utilització de drons dels Bombers de la Generalitat, que han sobrevolat la zona de l'accident i han transmès imatges en directe de l'interior del túnel al post de comandament avançat i a la sala de crisi.

El delegat del Govern central, Carlos Prieto, que hi ha estat present, ha qualificat el simulacre d'èxit i ha recordat la importància que té fer aquests assajos per "estar preparats davant qualsevol catàstrofe que es pugui produir" i ha insistit que la seguretat de les persones és una prioritat per al Govern d'Espanya, en les seves paraules textuals.

També ha posat en valor la col·laboració i la implicació que mantenen les autoritats franceses i espanyoles perquè la iniciativa sigui productiva i fructífera, i ha donat les gràcies "a tots i cadascun dels cossos i efectius que s'han implicat en el simulacre".