Més de 20 entitats socials critiquen la gestió de la sequera del Govern

TARRAGONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

Més de 20 organitzacions han criticat la "falta de compromís del Govern" davant la sequera aquest dissabte en la segona edició de la Cimera Social per la Sequera celebrada a Amposta (Tarragona).

En un comunicat aquest dissabte, han emfatitzat la falta de voluntat per "reduir la demanda d'aigua i abordar d'arrel el problema que són els interessos de la gran agroindustria, la ramaderia intensiva i el sector turístic".

En la trobada d'aquest dissabte s'ha iniciat la campanya 'D'on no n'hi ha, no en raja', en la qual les entitats han retret el "saqueig d'aigua on els negocis de l'aigua assequen el futur".