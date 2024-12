Més de 167.000 persones visiten el Manga Barcelona en el seu 30 aniversari

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

Més de 167.000 persones han visitat el Manga Barcelona en el seu 30 aniversari i que s'ha celebrat en la Fira de Barcelona del 5 al 8 de desembre, segons un comunicat de l'organització aquest diumenge.

Entre la varietat d'activitats s'ha presentat per primera vegada la mascota del Manga Barcelona, Onachan, envoltada d'altres mascotes com Doraemon, Hello Kitty, Shin chan I Myaku Myaku.

Al Gran Escenari han actuat grups com Burnout Syndromes, Psychic Fever, Maki Otsuki i Coda, i també la concursant del programa Eufòria Misty.

A més, Naoki Urasawa i Yumiko Igarashi han estat premiats amb els guardons de Mangaka d'Honor i Master of Shojo respectivament.

Aquesta edició ha comptat amb un increment de públic arribat de tot el món, el que situa Manga Barcelona com un dels esdeveniments de referència de manga i anime a nivell mundial, segons els organitzadors.