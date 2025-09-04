Més de 146.000 nens vulnerables de Catalunya tornen a l'escola sense beca menjador, segons Educo

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'ONG Educo ha assenyalat que 146.547 nens vulnerables catalans tornen aquest setembre a l'escola sense tenir una beca menjador, ha informat en un comunicat d'aquest dijous, en el qual adverteix que a Catalunya més de 360.000 nens viuen en risc de pobresa i exclusió.
Segons informa en un comunicat aquest dijous, el passat curs 2024-2025 es van concedir beques per al menjador escolar a 213.965 alumnes catalans, i explica que la majoria de l'alumnat que es queda sense beca menjador va a l'institut.
La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Todó, assegura que 4 de cada 10 nens (el 40,65% del total) es queden sense beca; i l'ONG també assenyala que Catalunya és la comunitat amb el cost "més alt" de menjador (7,54 euros per dia), amb un cost per a tot l'alumnat d'almenys 1.333 milions d'euros per curs.