Més de 13.000 persones s'examinaran del nivell C2 de català aquest dissabte

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 13.068 persones faran aquest dissabte la prova escrita per obtenir el certificat de nivell superior de català (C2), que correspon al sisè nivell del marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
L'examen consta de 3 àrees, incloent comprensió lectora i expressió escrita --3 hores, 57% de la nota--, ús de la llengua --45 minuts, 16% de la nota-- i comprensió lectora i expressió oral --40 minuts, 27% de la nota--, informa la Conselleria de Política Lingüística en un comunicat d'aquest divendres.
Per superar la prova cal obtenir un mínim de 60 punts sobre 100, amb una qualificació d''apte' o 'no apte', i els resultats es publicaran el 2 de setembre.
El nivell C2 és un requisit habitual per accedir a determinades places de l'administració pública que impliquen tasques tècniques de responsabilitat, i també per accedir als cossos docents.
Les seus es distribueixen en 14 localitats: Barcelona, Granollers, Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vic i Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Girona; Lleida, i Tarragona, Reus i Tortosa (Tarragona).