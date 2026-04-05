Més de 127.000 vehicles tornen a Barcelona fins a les 18 de diumenge, el 15,3% dels previstos

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
127.673 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 18 d'aquest diumenge, el 21,6% dels 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Es preveu que tots aquests vehicles tornin des d'aquest diumenge i especialment dilluns de Pasqua, durant la segona fase del dispositiu de trànsit a les carreteres catalanes per Setmana Santa
Entre dijous i divendres passats, es calcula que 560.000 vehicles van sortir de l'àrea de Barcelona.