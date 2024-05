Més de 12 quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Subirats (Barcelona) per un accident

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

Un accident a l'AP-7 al migdia ha provocat més de 12 quilòmetres de retencions des de Subirats fins a Vilafranca del Penedès (Barcelona), en sentit Martorell.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un missatge en el seu compte d'X, recollit per Europa Press, l'accident ha obligat a tancar un carril de circulació, la qual cosa ha causat les llargues cues.

Aquest dilluns es preveu un intens trànsit a les carreteres catalanes, per la tornada d'un cap de setmana llarg a diversos municipis, com a la capital catalana, on avui (diumenge) és festiu per la Segona Pasqua.