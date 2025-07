Més de 110.000 persones participen en el "Mulla't per l'esclerosi múltiple" a 500 piscines catalanes

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 110.000 persones han participat aquest diumenge en la campanya solidària "Mulla't per l'esclerosi múltiple" a més de 500 piscines de Catalunya per donar suport a les 12.000 persones que conviuen amb esclerosi múltiple (EM) al territori, ha informat l'organització en un comunicat.

L'acte central de la iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple des de fa 32 anys, s'ha celebrat al Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) i ha comptat amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la consellera de Salut, Olga Pané, i la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, entre altres personalitats.

La jornada ha ofert un espectacle aquàtic creat per la companyia de teatre Comediants i també hi han participat cares conegudes en àmbit cultural i social com la cuinera Ada Parellada, el cantant Edu Esteve i l'actriu Imma Colomer.

La directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, ha assegurat que el Mulla't no és només una campanya de sensibilització i captació de fons: "És una oportunitat col·lectiva per impulsar un canvi real en el curs de l'esclerosi múltiple".

Masriera ha afirmat que es necessiten recursos per invertir en recerca, "per fer arribar la neurorehabilitació a tot el territori i per obrir oportunitats laborals reals a les persones amb EM", i ha demanat el compromís de les institucions per fer realitat un pla d'abordatge específic per a la malaltia a Catalunya.

Els fons recaptats per aquesta iniciativa es destinaran a millorar la qualitat de vida de les persones amb EM, reforçant els serveis de neurorehabilitació i acompanyament, i impulsant la recerca científica per frenar la progressió de la malaltia i obrir camí a un futur amb més opcions i esperança.