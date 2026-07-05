Més de 110.000 persones participen a Catalunya en la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple'

MULLA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE'
BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Més de 110.000 persones s'han mullat aquest diumenge en més de 500 piscines de tota Catalunya en una nova edició de la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM).
L'objectiu d'aquesta iniciativa solidària consisteix a visibilitzar una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i amb la qual conviuen 12.000 persones a la comunitat autònoma, ha informat l'organització en un comunicat.
El Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) ha estat l'escenari de l'acte central amb la capbussada simbòlica per fer una crida a la participació i la solidaritat.
A la trobada han assistit diverses autoritats, com la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor; la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, i representants de l'àmbit social i cultural català com la cantautora Ivette Nadal, el cantant Edu Esteve i la sommelier Meritxell Falgueras.
La trobada al CNAB ha posat l'accent a donar visibilitat a les persones afectades i a recaptar fons destinats a promoure la investigació científica, els serveis de neurorehabilitació i el suport psicològic i social.
Simultàniament, la campanya ha tingut ressò a les xarxes socials, on diverses personalitats de l'àmbit cultural i periodístic han amplificat el missatge solidari, entre les quals l'actor Abel Folk, la cuinera Ada Parellada, la productora Noemí Galera, les creadores de contingut de SOS Català i Nadine Romero, i les periodistes Elisabet Aloy, Elisenda Carod i Sandra Sabatés.
AVANÇAR EN LA INVESTIGACIÓ
La directora executiva de la FEM, Rosa Masriera, ha destacat que la iniciativa és la "força col·lectiva" que permet avançar en la investigació i millorar el dia a dia de les persones afectades.
Els ciutadans poden col·laborar a través de la pàgina web 'www.mullat.cat', fent donacions, comprant productes oficials i participant en iniciatives de restauració i comerç col·laboradors.
SE SUMEN LES FARMÀCIES
Com a novetat, les farmàcies de la província s'han sumat aquest any mitjançant l'acció 'Les farmàcies es mullen per combatre la calor' del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).
Aquesta campanya compta amb el patrocini d'entitats com la Fundació 'la Caixa', Moventia, Nacex, Novartis, Almirall i Sanofi, entre altres companyies aliades.