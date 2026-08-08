Més de 1.000 persones s'han sumat al projecte Solaris d'investigació sobre l'eclipsi solar

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
L'aplicació mòbil del projecte Solaris, d'investigació sobre l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost, ha superat les 1.000 descàrregues, ha informat la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat en un comunicat d'aquest dissabte.
La iniciativa forma part de 'Catalunya mira al cel', impulsada pel Departament, per "apropar aquest fenomen excepcional" a tota la ciutadania, fomentar la cultura científica i posar en valor la investigació catalana.
La xifra, segons la Conselleria, "mostra l'interès de la ciutadania per participar en aquesta iniciativa de ciència col·laborativa", que convertirà l'eclipsi en una oportunitat per estudiar com reacciona el cos humà davant dels canvis sobtats de llum, temperatura i entorn que es produeixen durant la totalitat d'aquest fenomen.
Solaris, desenvolupat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), analitzarà la relació entre les emocions que desperta l'observació d'un eclipsi solar total i les respostes fisiològiques de l'organisme.
"GRAN EXPERIMENT CIENTÍFIC COL·LECTIU"
La consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que superar les 1.000 descàrregues "demostra que la ciutadania vol participar activament en la investigació i contribuir a generar nou coneixement".
"Solaris ens permet viure l'eclipsi d'una forma encara més especial: no només com a espectadors, sinó també com a protagonistes d'un gran experiment científic col·lectiu", ha afegit.
RESPOSTA HUMANA Als ECLIPSIS
El projecte parteix d'una constatació científica: els efectes dels eclipsis s'han estudiat en animals, plantes i insectes, i hi ha treballs que han documentat canvis en els patrons d'activitat, alimentació, el repòs, la pol·linització o "les respostes als descens sobtats de llum i temperatura".
Per contra, hi ha pocs estudis sobre la resposta fisiològica i emocional de les persones durant un eclipsi total, i això contrasta amb els testimonio dels observadors experimentats d'eclipsis, que solen descriure la totalitat com "una experiència de gran intensitat emocional, capaç de despertar admiració, sorpresa, eufòria o una forta sensació de connexió col·lectiva".
REGISTRES
Davant d'això, amb Solaris, els participants registraran amb una aplicació i un rellotge intel·ligent les dades fisiològiques abans, durant i després de l'eclipsi: en funció del model de dispositiu, els registres poden incloure la freqüència cardíaca, ritme respiratori, saturació d'oxigen en sang o temperatura cutània.
Les dades es recolliran de manera anònima i permetran als equips investigadors comparar els canvis produïts abans, durant i després de la totalitat i "explorar la relació entre el fenomen astronòmic, les emocions i les respostes fisiològiques".
El projecte està obert a tota la ciutadania i per participar s'ha de descarregar l'app Solaris, registrar-se, completar el consentiment informat i disposar d'un rellotge intel·ligent; i els interessats es poden sumar al projecte abans del 12 d'agost..