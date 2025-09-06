Més de 1.000 persones defensen a Lleó els bombers forestals i exigeixen condicions "dignes" i acomiadaments a la Junta

LLEÓ 6 set. (EUROPA PRESS) -
Més de 1.000 persones han participat aquest dissabte a Lleó capital en la marxa pacífica convocada per l'Associació de Treballadors d'Incendis Forestals de Castella i Lleó (ATIFCyL) amb la qual exigeixen unes condicions de treball "dignes" i acomiadaments dels responsables de la Junta després de la gestió duta a terme.
En concret, els efectius sol·liciten que l'Operatiu de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals sigui "professional, cent per cent públic i estable", a més de reclamar que se'ls reconegui la categoría de bomber forestal.
Diferents pancartes entre els assistents han al·ludit al Govern autonòmic, entre elles "Castella i Lleó, cremada per la Junta", "Bombers forestals públics i estables ja!", "Quiñones, el malbaratament ets tu", "Tres morts a Lleó, això no pot tornar a passar!" o "Mañueco, dimissió ja!", entre d'altres. A més, s'han sentit crits com "Mañueco, cabró, treballa de peó" o "Més bombers; menys consellers".
La marxa s'ha iniciat a les 13.00 a la plaça de Regla de Lleó, davant de la catedral, on s'han reunit bombers forestals i diferents representants polítics i sindicals, així com altres organitzacions i entitats i més de 1.000 ciutadans que han mostrat el seu suport als treballadors.
Durant el recorregut fins a la delegació territorial de la Junta a Lleó els bombers han escenificat diverses actuacions en protesta i nombrosos ciutadans lleonesos que es trobaven pels carrers del centre de la ciutat han ovacionat i aplaudit els efectius de l'Operatiu d'Extinció d'Incendis en suport al seu esforç i a la tasca realitzada en les últimes setmanes.
Un dels treballadors en brigada helitransportada, Víctor Moro López, ha expressat que el principal objectiu de la manifestació és reclamar que el dispositiu sigui cent per cent públic, estable durant tot l'any i que es reconegui els efectius "d'una vegada per sempre" com a bombers forestals. "És el que som", ha emfatitzat i ha assegurat que actualment continuen treballant com a peons forestals.
CATEGORIA DE BOMBER FORESTAL
"Venim a exigir-los que d'una vegada per sempre ens posin la categoria de bombers forestal amb tot el que comporta" com ara jubilacions anticipades per totes les substàncies cancerígenes que inhalen en l'extinció d'incendis o tot l'esforç físic que requereix. A més, ha puntualitzat que no es reclama un augment de sou, sinó que les condicions de treball siguin "dignes".
Així mateix, ha explicat que la feina que fan no consisteix únicament en les tasques d'extinció que es duen a terme en la campanya d'incendis, sinó que resulta important també la resta de l'any, en la campanya d'hivern, on s'efectuen les tasques de prevenció.
"La prevenció, avui ja ha quedat demostrat, sobretot als pobles, és molt important, molt important", ha argumentat i ha puntualitzat que comporta tasques de neteja o adequació de les muntanyes al canvi climàtic. En aquest context, ha assegurat que enmig d'aquest canvi climàtic es viuen uns incendis "bastant voraços" que es podrien reduir amb una prevenció "en condicions".
UNA CAMPANYA "MOLT DURA"
Víctor Moro ha garantit que mai s'havia trobat abans amb incendis com els que s'han registrat aquest estiu a Castella i Lleó. "Jo fa quinze anys que treballo com a bomber forestal i en tots els anys que tinc d'experiència mai havia trobat una campanya d'incendis com aquesta. Ha estat una campanya molt dura, han estat uns 25 dies, gairebé un mes sencer, molt dur, amb jornades de feina de fins a vint, vint-i-una hores sense parar, sense descans, amb deu hores de descans i l'endemà una altra vegada unes altres vint hores", ha apuntat.
No obstant això, ha confiat que el viscut en les últimes setmanes serveixi per treure "alguna cosa bona i positiva" encara que costarà "molta feina" i l'administració "no ho posarà fàcil, per res" com es demostra amb la seva actuació després del que va passar el 2022 a la Serra de la Colobra, moment des del qual els efectius continuen amb el mateix sistema i no s'ha millorat "gens" el dispositiu. "Venim a reivindicar-nos i a demostrar que l'administració no podrà amb nosaltres", ha conclòs.
LA TRAGÈDIA "ES PODIA HAVER EVITAT"
L'acte reivindicatiu ha comptat amb la presència de la sotssecretària del PSOE a Castella i Lleó, Nuria Rubio i del secretari provincial del PSOE a Lleó, Javier Alfonso Cendón. Nuria Rubio ha exigit responsabilitats a la Junta de Castella i Lleó perquè la "tragèdia" derivada dels incendis "es podia haver evitat". "És veritat que els incendis són inevitables, però la magnitud que comporten no ho és", ha recalcat.
La representant socialista ha demanat responsabilitats al conseller de Medi Ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones, així com al president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, i ha expressat el seu suport als efectius de l'Operatiu d'Extinció d'Incendis.
"A Lleó, a la terra que més ha patit els incendis, cridarem alt i clar que s'ha acabat, que se n'han d'anar, que no poden continuar ni un minut més ocupant aquests càrrecs i que necessitem que hi hagi un govern que s'ocupi i es preocupi d'aquesta terra, dels ciutadans i especialment d'aquests professionals que s'han jugat la vida i que no poden estar en aquestes condicions", ha finalitzat.