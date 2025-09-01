Més de 100 museus catalans facilitaran les visites d'escoles de màxima complexitat aquest curs

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Més de 100 museus catalans s'han incorporat aquest curs 2025-2026 al programa Argonautes, impulsat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat, d'ajudes al transport perquè els centres educatius de màxima complexitat programin visites al patrimoni cultural.
Segons informa el departament en un comunicat, aquest dilluns s'ha obert el termini d'inscripció per sol·licitar les ajudes i finalitzarà el 30 de setembre.
Argonautes pretén apropar el patrimoni cultural a la comunitat escolar; és un projecte "pioner" en l'àmbit de la inclusió social, i es dirigeix a centres catalogats de màxima complexitat per la Conselleria, d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.
Alguns dels equipaments que s'han afegit a la iniciativa són el Museu Municipal Josep Aragay de Breda, el Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona), el Museu Municipal de la Nàutica del Masnou, el Museu del Renaixement de Molins de Rei (Barcelona) o el Museu Casteller de Catalunya (Tarragona), entre d'altres.
Durant el curs 2024-2025, més de 100 centres educatius i gairebé 9.000 alumnes van rebre aquestes ajudes, que pot arribar a suposar fins al 100% de les despeses de transport; i des de l'inici del programa, el 2017, hi ha hagut més de 100.000 alumnes beneficiats.