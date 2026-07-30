Més de 100 menors i centenars d'adults accedeixen nedant aquesta setmana a Ceuta

CEUTA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Més de 100 menors i centenars d'adults, la majoria d'origen magrebí, han arribat a Ceuta aquest dijous a la matinada i s'ha localitzat el cadàver d'un dels nedadors ofegat, amb el qual ja són 30 els cossos sense vida localitzats a la costa de Ceuta des de començaments d'any.
Prop de 130 menors magrebins han arribat a Ceuta nedant des del Marroc entre aquest dimecres i dijous, segons dades de la ciutat autònoma, que aquest dijous ja n'acull 700, mentre que dimecres n'eren 570 i dimarts 420.
Aquesta matinada, la Salvamar Atria de Salvament Marítim i la LS Hipatia de la Creu Roja han rescatat 99 persones, totes d'origen magrebí. La primera embarcació ha desembarcat al Muelle España 69 adults, quatre menors homes i dues nenes.
El president de Ceuta, Juan Vivas, ha qualificat la situació de "crisi migratòria" i "emergència nacional" després que aquesta darrera setmana hagin entrat pel mar més de 1.700 persones a la ciutat autònoma.
Ceuta ja ha reobert dos centres de menors per atendre la demanda creixent i la Delegació del Govern central encara no ha detallat els recursos extraordinaris que pretén habilitar per fer front a la pressió migratòria.