Més de 100 escolars presenten projectes sobre matemàtiques i astronomia en un congrés a Lleida

LLEIDA 29 maig (EUROPA PRESS) -
110 alumnes de 5è i 6è curs de primària han participat aquest divendres a Lleida en el congrés Recerkids, en el qual han presentat els seus projectes de recerca científica en matemàtiques i astronomia a l'aula.
El tema del projecte s'emmarca en l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, informa la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat en un comunicat.
Els alumnes han compartit els seus resultats amb investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) i han participat en tallers experimentals i han assistit a un espectacle científic.
Al llarg del programa, els docents han rebut material didàctic i assessorament pedagògic per part d'especialistes en didàctica de la ciència.
Un cop finalitzada la iniciativa, cada grup ha elaborat un pòster amb resultats, que també es publicarà al web de Recerkids.