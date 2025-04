BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Un accident a l'AP-7 entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès (Barcelona) provoca aquest dilluns al matí 10,5 quilòmetres de cues.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, hi ha un carril tallat a la via.

A més, en la mateixa via entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès (Barcelona) hi ha 9 quilòmetres de retencions en sentit Tarragona.