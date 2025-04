Meritxell Ruiz (FECC) xifra en 55,6 milions el dèficit amb la concertada per alumnat vulnerable

Afirma que hi ha 260 escoles concertades amb més d'un 20% d'estudiants NESE B

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, ha reclamat més recursos a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat per a les escoles d'iniciativa social per l'escolarització d'alumnat vulnerable i xifra en 55,6 milions d'euros el dèficit d'ajuts.

"L'escola d'iniciativa social ha demostrat que aplica el Pacte contra la Segregació i que escolaritza l'alumnat vulnerable que li toca, la qual cosa no és igual és el finançament que el departament destina" en comparació amb els centres públics, ha afirmat en una entrevista d'Europa Press.

Ha explicat que cal més finançament públic per cobrir la despesa real per alumne a la concertada: amb dades de la Conselleria del 2019, la despesa per estudiant a infantil i primària a la concertada és de 4.325,05 euros, dels quals se'n cobreixen 2.784,41 amb finançament públic, per la qual cosa assenyalen que hi ha un dèficit de 1.540,64 euros en aquesta etapa.

A l'ESO assegura que passa el mateix, ja que la despesa real és de 5.228,75 euros i que el finançament públic és de 3.394,34 euros, amb la qual cosa el dèficit és de 1.834,41 euros.

Amb xifres totals, la FECC assenyala que el dèficit de finançament públic seria de 55,6 milions d'euros: la concertada escolaritza 59.531 alumnes NESE B (alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per vulnerabilitat econòmica), rep una subvenció de 46,3 milions i l'import actual dels ajuts és de 778,72 euros.

COMPLEXITAT

Quant a la quantitat d'alumnes NESE, Ruiz assenyala que és "bastant equiparable" en centres públics i concertats, i defensa que les escoles d'iniciativa social compleixen el Pacte contra la Segregació Escolar però que no reben, segons explica, ni en temps ni en quantitat, els ajuts que necessiten aquests alumnes.

Segons les dades aportades per la FECC, els 59.531 alumnes NESE B que escolaritzen suposa un 19,35% del total d'alumnat i, si s'inclouen els alumnes NESE A (alumnes amb necessitats educatives especials) la xifra arriba als 76.378.

També indiquen que hi ha 260 escoles d'iniciativa social de tot Catalunya amb un 20% o més d'alumnat NESE B --d'aquests, a 29 centres la meitat o més dels estudiants són vulnerables--, i Ruiz apunta que a partir del 20% d'alumnat vulnerable ja es consideren "escoles amb una complexitat important".

Les dades també mostren que hi ha territoris a Catalunya on les escoles concertades escolaritzen més alumnat NESE B que els centres públics, com a la Catalunya central (on la concertada té un 32,3% d'alumnes NESE B enfront del 27% de la pública) o Lleida (amb un 33,1% a la concertada enfront del 32,6% de la pública).

CENTRES EDUCATIUS

Per centres concrets, la FECC afirma que té deu escoles que estan per sobre del 60% d'alumnat NESE B, entre les quals estan la FEDAC Pont Major (Girona) amb un 62,34%; la Maria Auxiliadora de Terrassa amb un 61,51%; la FEP Mare de Déu de la Salut de Badalona (Barcelona) amb un 61,26%.

Entre les escoles amb més alumnes NESE B destaca FEP Mare de Déu de Roser (Barcelona) amb un 78,38%; Dominiques Vic amb un 79,51% i el Sagrada Família de Girona amb un 80,15%, que la FECC assenyala que és "l'escola ordinària que té més NESE B i la més vulnerable del sector".

"Com no està assegurada la gratuïtat de la plaça i els ajuts tampoc arriben en la proporció que haurien d'arribar, no només en temps, també en import, les escoles més implicades socialment són les que estan en una situació econòmica més complexa", afegeix Ruiz, que diu que hi treballen amb el Departament.