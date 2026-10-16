Meritxell Neddermann barreja tradició acadèmica i electrònica en el disc 'Classic Electro Drama'

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'artista Meritxell Neddermann ha publicat aquest divendres el disc 'Classic Electro Drama', una fusió simfònica entre la tradició acadèmica i l'avantguarda electrònica.
El treball uneix harmonies clàssiques, sintetitzadors analògics i una lírica "d'alta intensitat emocional", informa l'artista en un comunicat.
'Classic' és la base estructural i acadèmica de l'artista; 'Electro' representa la seva passió pel disseny sonor i les textures, i 'Drama' és l'ànima "lírica, visceral i emocional" de l'àlbum.
L'imaginari parteix de referències de l'alta cultura i la fantasia literària com de la introspecció, amb referents que van d'Ursula K. Le Guin i William Shakespeare a Muzio Clementi o Claude Debussy.
Neddermann presentarà el projecte en directe a la sala Utopia 46 de Barcelona el 24 d'octubre, i també ho farà a Tolosa (França), Lleida, Girona, Figueres (Girona) i Madrid.