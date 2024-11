Mercedes Milá rep el premi 'Meninas 2024' i adverteix del discurs negacionista del feminisme

Carlos Prieto i Eva Menor participen en l'acte de lliurament del guardó

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista i presentadora de televisió Mercedes Milá ha advertit que el discurs que nega la violència de gènere i que va en contra del feminisme "està quallant també en progressistes i demòcrates", després de rebre el premi 'Meninas 2024' que reconeix el seu compromís amb la lluita contra la violència de gènere.

El guardó s'ha donat en un acte aquest dijous en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de Barcelona i l'impulsa la Delegació del Govern a Catalunya per "reconèixer la labor de persones i organitzacions en la seva lluita contra la violència de gènere", informa la Delegació en un comunicat.

Milá ha advertit del discurs de l'odi "que fomenta la ultradreta" en el qual, en les seves paraules, diuen que el feminisme va en contra de les dones, i ha posat en valor que des del periodisme es pot donar veu a causes com la lluita contra la violència de gènere.

Ha posat el focus en la pornografia i la hipersexualització de les nenes com un dels elements que fomenten la violència de gènere entre els joves i ha assegurat que és necessari apostar per l'educació sexual a les escoles.

A més, ha agraït al Ministeri d'Igualtat l'últim anunci publicitari que ha emès contra la violència de gènere, que ha qualificat de "dur i colpidor" i creu que aquest missatge arribarà més que altres iniciatives.

VIOLÈNCIA I XARXES SOCIALS

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha posat en valor el compromís de la periodista amb el feminisme i la seva lluita contra la violència de gènere des de la comunicació; ha coincidit amb Milá en el perill dels discursos d'odi i ha destacat que "la violència de gènere no és debat, es combat".

Prieto ha manifestat que, malgrat els negacionistes, la violència masclista existeix i s'exerceix contra les dones només pel fet de ser dones, diu textualment, i ha criticat "als que propaguen aquest negacionisme emparant-se a les xarxes socials".

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha insistit que la lluita contra la violència masclista "segueix sent malauradament més vigent que mai" i ha destacat que Espanya és el país amb la legislació més avançada en protecció de les dones.

Ha remarcat la necessitat del compromís de tota la societat, tant de dones com d'homes, en contra de la violència masclista i ha advertit: "El masclisme forma part de les arrels de la nostra democràcia i mentre no ho erradiquem no viurem en una democràcia real".

ALTRES PREMIS

També s'ha reconegut la presidenta de l'Associació Humanitària Contra l'Ablació de la Dona Africana (Ahcama), Aissatou Diallo, una organització no governamental fundada el 2013 a Barcelona que lluita contra la mutilació genital femenina, una pràctica que "afecta greument la salut i els drets de les dones i nenes, especialment a Àfrica i Àsia".

La Subdelegació del Tarragona ha reconegut el treball de la professora titular de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Inma Pastor, per la seva contribució a la literatura acadèmica en la temàtica relacionada amb la violència de gènere, la desigualtat i les polítiques d'igualtat.

ASSOCIACIÓ IDENTITATS I GRACIELA ATENCIO

Des de la Sudelegació del Govern central a Girona, s'ha decidit atorgar la 'Menina 2024' a l'Associació Identitats que treballa des del 2004 formant professionals vinculats al circuit d'atenció a les víctimes de violència masclista.

Per part de la Subdelegació de Lleida, s'ha reconegut a la fundadora del portal Feminicidio.net i de l'associació La Sur, Graciela Atencio, per "la seva implicació en institucions i associacions locals implicades en la lluita contra la violència cap a les dones".