Mercedes Milá, premi Meninas 2024 pel seu compromís contra la violència de gènere

Prieto lamenta que encara hi ha massa dones que "viuen amb por" i pateixen violència masclista

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central a Catalunya ha reconegut la periodista Mercedes Milá amb el premi Meninas 2024 "pel seu compromís amb la lluita contra la violència de gènere", amb motiu de la celebració aquest dilluns del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

El guardó, que enguany arriba a la 12a edició, es lliurarà dijous a les 18 hores en l'acte 'Meninas 2024' a l'Auditori de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), a Barcelona, i encapçalat pel delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

La delegació ha premiat Milà per utilitzar la seva "rellevància mediàtica per sensibilitzar i educar el públic en la importància de la igualtat de gènere i els drets de les dones i per lluitar contra el negacionisme de la violència de gènere i contra aquells que la impulsen".

Ha apuntat que ho ha fet a través de programes i documentals "que posaven en evidència la realitat de les dones en una societat patriarcal", i ha subratllat la seva col·laboració i participació directa en campanyes i esdeveniments per sensibilitzar sobre la violència de gènere.

AHCAMA I INMA PASTOR

Per la seva banda, la Subdelegació del Govern central a Barcelona ha atorgat el premi a l'Associació Humanitària Contra l'Ablació de la Dona Africana (Ahcama), una organització no governamental fundada el 2013 a Barcelona que lluita contra la mutilació genital femenina, una pràctica que "afecta greument la salut i els drets de les dones i nenes, especialment a Àfrica i Àsia".

La Subdelegació del Govern central a Tarragona ha reconegut la tasca de la professora titular de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Inma Pastor, per la seva contribució a la literatura acadèmica en la temàtica relacionada amb la violència de gènere, la desigualtat i les polítiques d'igualtat.

ASSOCIACIÓ IDENTITATS I GRACIELA ATENCIO

Així mateix, la Subdelegació del Govern central a Girona ha decidit atorgar la Menina 2024 a l'Associació Identitats que treballa des del 2004 formant professionals vinculats al circuit d'atenció a les víctimes de violència masclista.

Per part de la Subdelegació de Lleida, s'ha reconegut la fundadora del portal Feminicidio.net i de l'associació La Sur, Graciela Atencio, per "la seva implicació en institucions i associacions locals implicades en la lluita contra la violència cap a les dones".

CARLOS PRIETO

En un missatge amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, Carlos Prieto ha lamentat que, malgrat els avenços, "massa dones encara viuen amb por i pateixen violència només pel fet de ser dones".

"No hi ha espai per al silenci, cap dona està sola. Des del Govern d'Espanya, des de les institucions i des de la societat diem prou", ha afegit, a més d'instar a denunciar qualsevol episodi de violència masclista a través del telèfon d'atenció 016 contra la violència de gènere.