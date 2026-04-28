Mercè Ibarz i Ingrid Guardiola, reconegudes en els premis ACCA de crítica d'art

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora i periodista Mercè Ibarz i l'assagista Ingrid Guardiola han estat reconegudes en els 42 Premis ACCA que lliura l'Associació Catalana de Crítica d'Art (ACCA), informa l'associació en un comunicat.
Ibarz s'ha emportat el premi a la crítica d'art per les seves ressenyes a 'Vilaweb' i la seva escriptura "profundament personal, crítica, precisa, reflexiva i rigorosa", mentre que Guardiola ha guanyat el guardó a la recerca per 'Marge de maniobra' (Ajuntament de Girona) sobre la gestió administrativa i la creativitat.
El Premi ACCA al comissariat d'art ha estat per 'La muntanya anàloga', l'exposició a La Virreina de Barcelona protagonitzada per l'obra de Michelangelo Antonioni i Luigi Ghirri i comissariada per Frederic Montornés.
El premi al comissariat d'art de caire històric ha estat per l'exposició retrospectiva 'Entre dos patis. Fina Miralles, Susana Solano i Eva Lootz', comissariada per Martina Millà a l'Espai 10 de la Fundació Miró de Barcelona.
El guardó a projectes i iniciatives artístiques ha recaigut en l'agenda de creació contemporània Graf, de la mà de Pilar Cruz, Noe Laviana, Sandra Costa, Arantxa Zulema i Marc Vives, en uns guardons que es van lliurar dilluns a la nit al Macba.