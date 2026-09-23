La Mercè 2026 arrenca a Barcelona amb més de 100 concerts i 235 actes culturals

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Nil Moliner, Els Amics de les Arts, Els Catarres i La Pegatina completen la programació
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona arrenca aquest dimecres La Mercè 2026, la festa major de la capital catalana, en honor a la seva copatrona, amb 109 concerts per tota la ciutat i 235 actes culturals per a tots els públics que s'allargaran fins diumenge.
La lectura del pregó al Saló de Cent de l'Ajuntament donarà el tret de sortida oficial a les festes a les 19 hores, que presidirà l'alcalde, Jaume Collboni, i que pronunciaran el cellerer Antoni Falgueras i la seva filla i sommelier Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, en una celebració que comptarà amb Shanghai com la ciutat convidada d'enguany.
Aquesta mateixa nit se celebraran els primers concerts a la ciutat, com el de rumba catalana de Sabor de Gràcia a l'avinguda de la Catedral, a més de la tradicional Xambanga de gegants a la plaça Sant Jaume.
DIJOUS
Dijous començarà amb la tradicional missa a la basílica de la Mercè, presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i que comptarà amb la presència de Collboni.
Quan finalitzi la missa, l'alcalde i la resta del govern i de la corporació municipal encapçalaran la comitiva popular fins a l'Ajuntament per presenciar la diada castellera de Barcelona a la plaça Sant Jaume a les 13 hores.
Minuts abans, la plaça Sant Jaume també acollirà els balls de l'Àliga i dels Gegants de la Ciutat; mentre que a les 17 hores se celebrarà la Catalunya Freestyle a la plaça Catalunya, un dels actes musicals més destacats de la jornada, i a les 21 hores el Flock Drone Art, a càrrec de la ciutat convidada, que presentarà un espectacle de 750 drons a l'espigó del Gas.
DIVENDRES
El divendres 25 de setembre serà una jornada marcada pels concerts, on la platja del Bogatell acollirà Miki Núñez, Buhos, Sexenni i Nil Moliner, mentre que l'avinguda Maria Cristina tindrà Els Catarres, Maria Jaume, Els Amics de les Arts i Teràpia de Shock.
Per la seva banda, el parc de l'Estació del Nord serà l'escenari per al teatre i la dansa amb obres com 'Les Improvisables', però destaca el cicle Nits al Nord, que oferirà 'L'Última Merda Col·lectiu'; 'Quina quina!', d'El Maldà, i 'Fandango Reloaded', d'Inka Romaní.
DISSABTE
Dissabte continuarà amb el domini musical amb les actuacions d'Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana a la platja del Bogatell, i les de Leire Martínez i Banda Neon a l'avinguda Maria Cristina.
Per la seva banda, l'avinguda de la Catedral acollirà el MercèDansa al matí; i el passeig de Gràcia serà l'escenari d'una de les novetats d'aquesta edició, La Porta de l'Infern, a més del correfoc de la Mercè, de 20.30 a 23 hores.
I sobre la col·laboració amb Shanghai, el parc dels Auditoris acollirà l'espectacle de circ 'Shanghai Acrobatic Troupe', i el parc de l'Estació del Nord un altre de dansa xinesa clàssica, 'Shanghai Dance School'.
DIUMENGE
Finalment, el diumenge 27 de setembre a les 22 hores la ciutat ha preparat una nova edició del Piromusical de la Mercè per tancar la festa i que enguany se celebrarà per primera vegada a la platja de la Nova Icària a causa de les obres a la plaça Espanya.
En aquesta ocasió, Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha seleccionat els temes que formaran part de la 'playlist' de l'espectacle, "amb una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats".
Abans, durant el dia, se celebrarà la diada històrica castellera a la plaça Sant Jaume a partir de les 12 hores, i el mateix lloc acollirà a les 16.45 hores el ball de sardanes de l'Associació Cultural Folklòrica Barcelona, entre altres propostes artístiques repartides per la ciutat.