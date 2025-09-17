El Mercat de Música Viva de Vic arrenca amb Rocío Márquez, Ferran Palau i Mazoni

S'allargarà fins diumenge amb 72 concerts
El 37è Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) arrenca aquest dimecres amb el concert inaugural 'Himno Vertical' de Rocío Márquez --una proposta entre el flamenc, la clàssica i l'experimentació-- i actuacions de Ferran Palau, Mazoni i Maika Makovski, entre d'altres.
Els escenaris del Música Viva també acolliran aquest dimecres el suec Jay-Jay Johnson, Roserona, Marina y su Melao, Bassolino i Lima Negra, a més de Belén Natalí, Laura Agnusdei, Move, Guedra Guedra, Amanda Mur i Bluem, informa el festival en un comunicat.
L'acte inaugural comptarà amb la presència institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i l'alcalde de Vic, Albert Castells, que participaran en l'obertura oficial.
En paral·lel a l'activitat artística, el primer dia del MMVV Pro Catalan Arts acollirà la presentació del Col·lectiu de Productors i Productores Independents de Catalunya (Cpmic) i l'estrena de 'Brindis', una iniciativa pensada per fomentar trobades informals entre empreses i artistes.
72 CONCERTS
El festival s'allargarà fins diumenge amb un total de 72 concerts programats --entre els quals 38 estrenes de disc, gira, directe o projecte-- i amb la meitat d'artistes catalans, el 25% de la resta de l'Estat i el 25% internacionals.
Entre els noms destacats hi ha Maria Arnal, La Ludwig Band, 31 FAM, Sidonie, Ouineta, Svetlana, Triquell, VVV [Trippin'You] i Mishima, que s'encarregarà de la clausura del festival a la plaça Major.
Per a aquesta edició, el Mercat de Música Viva de Vic incorpora tres nous escenaris: l'església dels Dolors, la plaça de la Catedral i l'església de la Pietat.