El Mercat de les Flors programa dos espectacles del coreògraf Jan Martens

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercat de les Flors de Barcelona programa des d'aquest dijous fins diumenge dos espectacles del coreògraf i ballarí belga Jan Martens, 'Voice Noise' i 'Elisabeth gets her way', ha informat el teatre.

A 'Voice Noise', que es podrà veure aquest dijous i dissabte, sis ballarins interpreten la música de 13 compositors i cantants innovadors i s'inspira en l'assaig d'Anne Carson 'The gender of sound', en què exposa que la cultura patriarcal ha intentat silenciar les dones.

Dissabte i diumenge, Martens tornarà a oferir el solo 'Elisabeth gets her way' en el qual se submergeix en l'univers de la clavecinista Elisabeth Chojnacka, que va contribuir al renaixement d'aquest instrument i que va morir el 2017.

El coreògraf considera que qualsevol cos pot comunicar i amb cada nova peça intenta redibuixar la relació entre públic i intèrpret, des de la seva primera creació 'I can ride a horse whilst juggling so marry me' el 2010.

Martens és artista associat del centre d'arts De Singel d'Anvers (Bèlgica), la Comédie Scene Nationale de Clarmont d'Alvèrnia (França), l'Opera Ballet de Flandes (Bèlgica), la Maison de Danse de Lió i la Biennal de Dansa de Lió (França).