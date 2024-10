El Mercat de les Flors de Barcelona obre temporada amb 'La Quijá' de Paloma Muñoz

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercat de les Flors de Barcelona obrirà temporada aquest dijous amb la peça de producció pròpia 'La Quijá', una creació de la coreògrafa Paloma Muñoz i que s'emmarca en el projecte de la institució de suport a la creació local Cèl·lula.

El punt de partida de la peça és la imatge d'un paisatge devastat i sec, alhora que la necessitat de tornar als orígens i al cos com a motor de creació amb la intenció de buscar la poesia en els cossos en moviment en un viatge cap a l'interior, ha informat aquest dimecres la sala en un comunicat.

Muñoz, artista resident en el Mercat de les Flors les dues pròximes temporades, ha treballat en companyies com IT Dansa, Metros, Ramon Oller, Thomas Noone Dance i Norrdans i també duia a terme projectes audiovisuals que van des de la videodansa fins a la direcció coreogràfica de pel·lícules.