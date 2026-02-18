El Mercat de les Flors de Barcelona impulsa un cicle amb talents emergents de la dansa

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Mercat de les Flors de Barcelona ha impulsat el cicle 'El Mercat no m'ha coproduït encara' amb el qual vol donar visibilitat a talents emergents i que es desenvoluparà entre aquest divendres i l'1 de març.
El teatre programarà el 20 i 21 de febrer 'Perdón' de Losinformalls; el 25 de febrer 'Caribe Mix'23' de Mar Garcia i Javi Soler, i el 26 de febrer 'Cut One's Teeth', de Mabel Olea, informa aquest dimecres el Mercat de les Flors.
El cicle es completarà amb 'No/Mas/Sacre' de Reinaldo Ribeiro el 27 i 28 de febrer; 'Navaja' de laSadcum el 28 de febrer i 'Angelical' de Maria Jurado l'1 de març.