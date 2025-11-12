El Mercat de les Flors de Barcelona acull "l'avantguarda europea de la dansa" amb 'Double Bill'

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Mercat de les Flors de Barcelona, dins el cicle Flaix de Tardor del Temporada Alta, acollirà aquest dijous, divendres i dissabte l'obra 'Double Bill' de la Dresden Frankfurt Dance Company alemanya, amb coreografies de William Forsythe i Thomas Hauert, dues figures a "l'avantguarda europea de la dansa".
La peça, que s'estrena en l'àmbit espanyol, és "una trobada històrica de dos mestres de la dansa contemporània que han marcat el rumb de l'escena europea del segle XXI", informa el Flaix de Tardor en un comunicat aquest dimecres.
La companyia mostrarà 'Undertainment', de William Forsythe, una peça "de precisió mil·limètrica i llibertat escènica" en què els ballarins exploren patrons i formes fins al límit de la seva expressió física.
D'altra banda, a 'Playing with Sergei, Martha and the others', Thomas Hauert transforma el 'Concert per a piano número 3' de Rakhmàninov en "una experiència col·lectiva de dansa i emoció".
Els ballarins interpreten la música "des de la seva percepció subjectiva" i s'impliquen en el ritme, la dinàmica i els contrastos emocionals.