El mercat editorial espanyol creix un 4% en el primer semestre del 2025, segons GfK

Creixen les vendes a les llibreries i de gèneres com ficció i infantil-juvenil
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El mercat editorial espanyol ha crescut un 4% durant el primer semestre del 2025, respecte al mateix període de l'any anterior, i s'estima que a finals d'any ho farà entre un 3,7% i un 4,7%, segons ha explicat aquest dimarts el cap de Market Intelligence de la consultora GfK, Ignacio López.
Ho ha dit en una ponència en el 10è Fòrum Edita que se celebra a Barcelona, que organitzen el Gremi d'Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management: "Són molt bones dades respecte al que és l'any passat, tenint en compte que també veníem d'uns creixements", amb un augment de gairebé el 10% el 2024.
López ha ressaltat el creixement que s'està produint, amb una facturació d'uns 586 milions en el primer semestre en relació amb els 562 dels primers sis mesos del 2024, i ha estimat que a finals d'any se superaran els 1.200 milions d'euros.
Ha recordat que en el primer semestre del 2024 l'augment era del 12%, per la qual cosa ha emfatitzat el creixement d'aquests primers sis mesos i ha subratllat que les xifres del primer semestre del 2025 suposen un increment de més del 50% respecte a les del mateix període del 2016.
Ha explicat que aquest creixement del 4% s'afegeix a Europa al de Portugal, amb un 9%, en una "excepció ibèrica", ja que altres països europeus es mantenen estables o baixen lleugerament.
López ha destacat que els moments de més venda a Espanya són les dues setmanes de Nadal, amb un 8,6% del total; la setmana de Reis, amb un 5,4%; Sant Jordi, amb un 4,1% i gran pes a Catalunya; l'inici de les vacances d'estiu, amb un 3,8% i la tornada a l'escola, amb un 3,7%.
CREIX FICCIÓ I INFANTIL-JUVENIL
L'expert ha assenyalat que durant el primer trimestre del 2025 s'està produint un augment de les vendes en ficció i infantil-juvenil, amb creixements del 8,1% i 9,2%, respectivament, mentre que en no-ficció es produeix un descens del 2,8%.
Madrid i Catalunya mantenen un pes similar en el mercat, amb el 21,8% i el 21,2%, però és Galícia la que mostra un creixement més gran durant el primer semestre del 2025 juntament amb el País Basc i Navarra.
López ha remarcat l'increment de vendes a les llibreries en els últims anys, que han "remuntat" l'impacte d'internet --actualment un 28% de les vendes són 'online' i un 43% en el canal llibreries--, i ha subratllat el rol que tenen a Catalunya, amb un 56% del total de les vendes.