El Mercat Central de Tarragona analitzarà dilluns les mesures a adoptar després de l'accident mortal

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Mercat Central de Tarragona celebrarà dilluns un consell d'administració extraordinari després de l'accident mortal de dimarts per analitzar "les mesures i accions que s'hagin d'impulsar" a partir d'ara, informa en un comunicat Mercats de Tarragona aquest dimecres.
En la sessió compartiran amb "màxima transparència i rigor" la informació disponible sobre l'accident en un aparcament de la zona, on es va generar una acumulació de monòxid de carboni, on va morir un operari i un altre va resultar ferit greu.
També es debatran les actuacions dutes a terme i les que s'hagin d'adoptar a futur en el marc de la investigació interna que han obert per aclarir les circumstàncies dels fets, més enllà de les investigacions policials.
Han traslladat també el seu condol als afins del mort i els seus desitjos de recuperació per a l'operari ferit.
El treballador ferit continua ingressat a l'Hospital Joan XXIII en estat greu i amb pronòstic reservat.